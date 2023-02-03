СБУ ліквідувала схему розкрадання 100 мільйонів гривень на харчуванні військових

Служба безпеки України ліквідувала схеми розкрадання коштів на харчуванні українських військових на понад 119 мільйонів гривень.

Про це СБУ повідомила 3 лютого.

Посадовці одного з департаментів Міноборони уклали угоди з керівниками двох фірм на постачання оптових партій продуктів до місць дислокації військових. Бюджетні гроші переказали на рахунки підприємств, які навіть не мали виробничої бази і технологічного обладнання. Замість постачання до ЗСУ продуктів учасники схеми виводили кошти в тінь через низку повʼязаних фірм. Керівникам фірм повідомили про підозри, зараз триває слідство, встановлюють причетність до схеми посадовців Міноборони.

Крім цього, у Київській області СБУ викрила командира однієї з військових частин на розкраданні майже 2,4 млн грн, які виділили на харчування особового складу. До схеми чоловік залучив чотирьох своїх підлеглих і комерсантів.

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2 лютого Державне бюро розслідувань затримало підприємців, які продавали військовим яйця по 17 гривень за штуку. До схеми причетні 5 людей: представники підприємств-постачальників і військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин.