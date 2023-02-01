У Держетнополітики підтвердили, що УПЦ МП підпорядковується Російській православній церкві

Державна служба з етнополітики та свободи совісті провела експертизу нового статуту Української православної церкви Московського патріархату. Там підтвердили, що УПЦ МП все одно лишається в підпорядкуванні Російської православної церкви.
Про це пише пресслужба Держетнополітики.
Там підкреслили, що проводили експертизу відповідно до рішення Ради нацбезпеки і оборони. Вона тривала два місяці, і її основна мета — встановити, чи є канонічний звʼязок між УПЦ МП та РПЦ.
За результатами експертизи можна виснувати, що новий статут УПЦ МП не розриває її звʼязку з РПЦ. Статус УПЦ МП у складі РПЦ лишається незмінним — вона має певні права самостійності, але не є незалежною.
Також відносини УПЦ МП із РПЦ не є відносинами двох рівнозначних церков. УПЦ МП не має статусу автономної церкви, яку б визнали інші православні церкви світу. Таким чином, УПЦ МП залишається структурним підрозділом РПЦ.
Члени експертної групи також не виявили жодних документів або дій, які б свідчили, що керівництво УПЦ МП діє як самостійна церква або планує проголосити власну незалежність.
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