Суд не поновив на посаді мера Чернігова Владислава Атрошенка

Львівський апеляційний суд частково задовольнив апеляцію міського голови Чернігова Владислава Атрошенка, зокрема скасував штраф на суму 3 400 гривень, однак не скасував рішення про відсторонення на рік від посади.

Про це повідомляє Укрінформ із зали суду.

Суд скасував постанову Яворівського районного суду, якою Атрошенка визнали винним у неповідомленні про конфлікт інтересів, і скасував штраф у розмірі 3 400 гривень.

Постанова першої інстанції лишається без змін. Тобто з Атрошенка стягнуть6 800 гривень штрафу та на рік позбавлять права обіймати посаду.

Атрошенко називає таке рішення несправедливим і за підтримки Асоціації міст України, під головуванням Віталія Кличка, збирається подати заяву до Європейського суду.