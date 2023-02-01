Суд не поновив на посаді мера Чернігова Владислава Атрошенка

Львівський апеляційний суд частково задовольнив апеляцію міського голови Чернігова Владислава Атрошенка, зокрема скасував штраф на суму 3 400 гривень, однак не скасував рішення про відсторонення на рік від посади.
Про це повідомляє Укрінформ із зали суду.
Суд скасував постанову Яворівського районного суду, якою Атрошенка визнали винним у неповідомленні про конфлікт інтересів, і скасував штраф у розмірі 3 400 гривень.
Постанова першої інстанції лишається без змін. Тобто з Атрошенка стягнуть6 800 гривень штрафу та на рік позбавлять права обіймати посаду.
Атрошенко називає таке рішення несправедливим і за підтримки Асоціації міст України, під головуванням Віталія Кличка, збирається подати заяву до Європейського суду.
- 7 грудня 2022 року Яворівський районний суд Львівської області відсторонив Владислава Атрошенка на рік від посади — його визнали винним у неповідомленні про конфлікт інтересів. Сам Атрошенко заявив, що «нікуди не йде» та подаватиме апеляцію.
- 15 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції вручило меру Чернігова Владиславу Атрошенку протокол через «конфлікт інтересів»: його водій під час війни на його машині з офіційним дозволом перетнув державний кордон і повернувся — про це Атрошенко мав повідомити до НАЗК, адже водій виїжджав не через роботу.