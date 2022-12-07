Суд відсторонив від посади мера Чернігова на рік через конфлікт інтересів

Яворівський районний суд Львівської області відсторонив мера Чернігова Владислава Атрошенка на рік від посади. Його визнали винним у неповідомленні про конфлікт інтересів.
Про це пише ДБР у своєму Telegram-каналі.
«За матеріалами Державного бюро розслідувань Яворівський районний суд Львівської області визнав винним міського голову Чернігова Владислава Атрошенко у вчиненні адміністративного правопорушення — неповідомлення про наявність реального конфлікту інтересів (ч. 1 ст. 172-7 КУпАП)», — йдеться в повідомленні.
Крім цього, суд наклав на Атрошенка штраф у вигляді 400 неоподатковуваних мінімумів доходів (6,8 тисячі гривень).
- 2 липня Атрошенко повідомив, що його вдруге не пропустили за кордон (перший раз 19 червня). Він їхав на конференцію у Швейцарію, яка була присвячена відновленню України. Тоді він казав, що повʼязує заборону з політичною атакою з боку одного зі співробітників Офісу президента. Після цього заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко натякнув Атрошенку, що «деякі мери» можуть позбутися посад. Після цього мер звернувся до президента Зеленського через «намагання усунути його від влади».
- У вересні Національне агентство з питань запобігання корупції вручило меру Чернігова Владиславу Атрошенку протокол через «конфлікт інтересів»: його водій під час війни на його машині з офіційним дозволом перетнув державний кордон і повернувся — про це Атрошенко мав повідомити до НАЗК, адже водій виїжджав не через роботу.