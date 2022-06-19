Мера Чернігова Атрошенка не пустили до Польщі

Мера Чернігова Владислава Атрошенка не випустили до Польщі, де він мав підписати угоду про допомогу у відновленні міста після російської агресії.

Про це він повідомив у Facebook.

Атрошенко розповів, що не зміг потрапити у польський Ряшів для підписання угоди про партнерство. «Я прямував туди у складі делегації з чотирьох осіб. Крім угоди про партнерство в мене був запланований виступ на сесії. Але мені не дозволили перетнути кордон на митному пропускному пункті «Краковець». Начебто документи були не в порядку», — пояснив він.

Мер підкреслив, що питання до документів виникли лише стосовно нього, хоча, за його словами, у нього був повний пакет документів, що дозволяють перетинати кордон у службових цілях.

«Те, що відбулося, я пов’язую з політичною атакою на мене з боку одного зі співробітників Офісу президента. Через це мені вже намагалися заборонити відрядження в Давос. Я вважаю, що це не що інше, як самодурство відповідальних посадових осіб, які таким чином хочуть самоствердитися і при цьому перевищують свої службові повноваження», — зазначив він.