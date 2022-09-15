НАЗК вручило меру Чернігова Атрошенку адмінпротокол через «конфлікт інтересів». Він це називає політичним тиском

Національне агентство з питань запобігання корупції вручило меру Чернігова Владиславу Атрошенку протокол через «конфлікт інтересів»: його водій під час війни на його машині з офіційним дозволом перетнув державний кордон і повернувся — про це Атрошенко мав повідомити до НАЗК, адже водій виїжджав не через роботу.

Про це міська рада повідомила 15 вересня.

«Ця ситуація не залишає жодних сумнівів у тому, що силовики виконують політичне замовлення: копати і знайти будь-що і будь-якою ціною проти мера Чернігова. [...] Сьогодні силовики виявили спритність та хоробрість у взятті будівлі міськради, щоб вручити адмінпротокол. Така спритність і хоробрість згодилася б силовикам у лютому-березні, коли російські війська проривалися в Чернігів», — зазначила міська рада.

У протоколі НАЗК написано, що 5 березня дружина Атрошенка виїхала з України до Польщі на машині Toyota Camry, яка перебуває на балансі міської ради, а водій Атрошенка 1 липня хотів відвезти їй її автомобіль Tesla. «Посадовим особам місцевого самоврядування забороняється використовувати свої повноваження чи становище в інтересах інших осіб», — наголосили у НАЗК і додали, що водія Атрошенко може використовувати виключно для виконання службових повноважень.