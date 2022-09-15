НАЗК вручило меру Чернігова Атрошенку адмінпротокол через «конфлікт інтересів». Він це називає політичним тиском

Національне агентство з питань запобігання корупції вручило меру Чернігова Владиславу Атрошенку протокол через «конфлікт інтересів»: його водій під час війни на його машині з офіційним дозволом перетнув державний кордон і повернувся — про це Атрошенко мав повідомити до НАЗК, адже водій виїжджав не через роботу.
Про це міська рада повідомила 15 вересня.
«Ця ситуація не залишає жодних сумнівів у тому, що силовики виконують політичне замовлення: копати і знайти будь-що і будь-якою ціною проти мера Чернігова. [...] Сьогодні силовики виявили спритність та хоробрість у взятті будівлі міськради, щоб вручити адмінпротокол. Така спритність і хоробрість згодилася б силовикам у лютому-березні, коли російські війська проривалися в Чернігів», — зазначила міська рада.
У протоколі НАЗК написано, що 5 березня дружина Атрошенка виїхала з України до Польщі на машині Toyota Camry, яка перебуває на балансі міської ради, а водій Атрошенка 1 липня хотів відвезти їй її автомобіль Tesla. «Посадовим особам місцевого самоврядування забороняється використовувати свої повноваження чи становище в інтересах інших осіб», — наголосили у НАЗК і додали, що водія Атрошенко може використовувати виключно для виконання службових повноважень.
- 2 липня Атрошенко повідомив, що його вдруге не пропустили за кордон (перший раз 19 червня). Він їхав на конференцію у Швейцарію, яка була присвячена відновленню України. Тоді він казав, що повʼязує заборону з політичною атакою з боку одного зі співробітників Офісу президента. Після цього заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко натякнув Атрошенку, що «деякі мери» можуть позбутися посад. Після цього мер звернувся до президента Зеленського через «намагання усунути його від влади».
- На початку вересня у соціальних мережах почало ширитись відео із Атрошенком у спортзалі, де транслюють російську пропагандистську передачу «60 минут». У спортивному клубі заявили, що до провокації нібито причетні двоє постійних клієнтів закладу, а сам Атрошенко звинуватив у цьому СБУ.