Мер Чернігова заявив про політичні атаки з боку підлеглих Зеленського. Він звернувся до президента

Мер Чернігова Владислав Атрошенко звернувся до президента Володимира Зеленського через ймовірні намагання «усунути» його з посади.

У своєму зверненні він заявив, що підлеглі Зеленського намагаються відсторонити його, оскільки «їм заважає мер, якого підтримали майже 80% виборців, і який говорить правду та захищає інтереси чернігівців, а не чиновників».

«В хід йдуть усі засоби: заборона візитів за кордон, привіти через силовиків, інформаційні атаки, блокування роботи та багато іншого. Але всі ці дії шкодять, перш за все, Чернігову та Україні», — заявив Атрошенко.

Він просить Зеленського втрутитися в ситуацію і зупинити «політичну атаку». Хто саме стоїть за атаками на нього, Атрошенко не сказав.