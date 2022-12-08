Мер Чернігова заявив, що «нікуди не йде» і подаватиме апеляцію на рішення суду про його відсторонення

Мер Чернігова Владислав Атрошенко відреагував на рішення суду про відсторонення його від посади на рік через порушення конфлікту інтересів. Він заявив, що подаватиме апеляцію.

Про це Атрошенко повідомив у своєму Facebook.

«Я залишаюся. Я нікуди не йду. Я обов’язково подаватиму апеляцію. Вважаю це справою честі. Боротьбою за все місцеве самоврядування. Проти його знищення. Вся Україна спостерігатиме за рішенням Апеляційного суду», — зазначив він.

Атрошенко також звинуватив Офіс президента в тиску на суд, щоб він ухвалив рішення про його відсторонення.