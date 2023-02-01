Новий президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна заслуговує бути в НАТО після закінчення війни

Обраний президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна має отримати дозвіл на вступ до НАТО, «щойно закінчиться війна», адже країна «морально і практично готова» приєднатися до західного альянсу після закінчення війни.

Про це Петр Павел заявив в інтервʼю BBC.

«Українські військові, ймовірно, будуть найдосвідченішими військовими в Європі. Україна заслуговує на те, щоб бути частиною спільноти демократичних країн», — додав президент.