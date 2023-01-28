Петр Павел переміг на президентських виборах у Чехії

У другому турі виборів президента Чехії переміг генерал Петр Павел. Про це свідчать результати підрахунку 100% голосів, оприлюднені на сайті Volby.cz.
За 61-річного генерала у відставці, ексглаву Генштабу чеської армії та колишнього голову Військового комітету НАТО проголосували 58,08% виборців, за 68-річного експремʼєра, мільярдера Андрея Бабіша — 41,91%.
«Я готовий працювати… За успіх свого президентства буду вважати наш спільний успіх», — сказав Павел, запросив до співпраці увсіх співгромадян і висловив сподівання, що разом вдасться розвʼязати проблеми, зокрема подолати конфронтацію.
Офіційні результати виборів у вівторок оголосить Державна виборча комісія. З 1 до 10 лютого перебіг і результати обох турів виборів можна буде оскаржити у Вищому адміністративному суді.
Павел змінить Мілоша Земана, який був главою держави протягом 10 років.
- Петр Павел — кадровий військовий, перший в історії Чехії та країн колишнього радянського блоку голова Військового комітету НАТО (у 2015—2018 роках). Займає жорстку позицію щодо російського повномасштабного вторгнення в Україну, виступає за західну орієнтацію Чехії, при цьому апелює і до патріотичних почуттів. Його підтримують переважно прихильники правих, консервативних і ліберальних поглядів.