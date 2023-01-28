У Чехії на президентських виборах лідирує колишній глава Генштабу Петр Павел

На виборах президента Чехії, згідно з результатами підрахунку 90% виборчих бюлетенів, лідирує 61-річний колишній глава Генштабу чеської армії та ексголова Військового комітету НАТО, генерал у відставці Петр Павел. Явка виборців у другому турі виборів становила майже 70%.

На посаду глави держави претендують генерал у відставці Петр Павел (57% голосів) і колишній премʼєр-міністр Чехії Андрей Бабіш (42,9%).

Переможець змінить у празькому Граді Мілоша Земана. Його тривалий час вважали одним із найбільш проросійськи налаштованих глав країн ЄС, але після 24 лютого Земан посилив свою позицію щодо Москви.

Цьогоріч явка виборців була найвищою за всю історію президентських виборів. В історії незалежної Чехії це третій найвищий показник явки — після виборів до Палати представників у 1996 і 1998 роках, коли проголосувати прийшли 76,4 і 74% виборців відповідно.