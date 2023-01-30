Міжнародний олімпійський комітет назвав «наклепом» звинувачення України через можливу участь росіян

Міжнародний олімпійський комітет відкинув критику України, яка звинуватила його в пропаганді війни — після того, як організація рекомендувала дозволити російським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі під нейтральним прапором.
Про це повідомляє Reuters.
«МОК найрішучішим чином відкидає це та інші наклепницькі заяви. Вони не можуть бути основою для будь-якого конструктивного обговорення», — заявили в організації.
Радник президента України Михайло Подоляк називав МОК «промоутером війни, убивств і руйнувань». Президент Володимир Зеленський заявляв, що намагання Міжнародного олімпійського комітету повернути російських спортсменів на Олімпійські ігри — це намагання сказати всьому світу, ніби терор може бути чимось прийнятним. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звертав увагу на те, що багато російських олімпійців мають звʼязки з військовими, зокрема виступаючи за підвідомчі Міноборони спортивні клуби.
- 25 січня стало відомо, що російським і білоруським спортсменам рекомендували брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі під нейтральним прапором. Водночас МОК перевірятиме кожного спортсмена на предмет дотримання правил Олімпійської хартії та Всесвітнього антидопінгового кодексу. Зокрема, від них вимагатимуть не підтримувати війну в Україні. У разі недотримання умов учасника усунуть. У відповідь на таку позицію Зеленський запросив голову Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха в Бахмут, щоб той зрозумів, що нейтральності не існує.
- Національний олімпійський комітет України розгляне можливість бойкоту літніх Олімпійських ігор — у разі, якщо російським та білоруським спортсменам дозволять повернутися на міжнародні спортивні арени до припинення агресії проти України.
- Міністр спорту Польщі заявив, що його країна разом з іншими може висунути ультиматум керівництву Міжнародного олімпійського комітету, якщо росіян і білорусів допустять до Олімпійських ігор у 2024 році.