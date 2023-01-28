Україна через позицію МОК розгляне можливість бойкоту літніх Олімпійських ігор

Позачергова Генеральна асамблея НОК України розгляне питання можливого бойкоту Олімпійських ігор 2024 року.

Про це повідомив народний депутат Жан Беленюк, який опублікував скриншот листа НОК.

За його інформацією, 3 лютого відбудеться позачергова Генеральна асамблея Національного олімпійського комітету Україну. Одне з питань порядку денного – консультації з національними спортивним федераціями щодо можливості бойкоту Олімпійських ігор 2024 року у випадку, якщо російським та білоруським спортсменам дозволять повернутися на міжнародні спортивні арени до припинення агресії росії проти України.

«Вочевидь, усе йде до того, що їх повернуть. Ця подія матиме серйозні наслідки», — зазначив депутат.