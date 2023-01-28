Президент МОК хоче допустити росіян на Олімпіаду, попри бойкот України

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що хоче «вивчити можливість» допуску російських та білоруських спортсменів до Олімпійських ігор 2024 року попри те, що Україна може бойкотувати змагання.

Про це пише Spiegel.

«Це не відповідає цінностям та місії Олімпійської хартії — виключати атлетів через їхній паспорт. Чи допустять їх до Парижу-2024? Ймовірно. Росіяни та білоруси могли б виступити під нейтральним прапором на Олімпіаді-2024. Місія МОК — збирати разом атлетів з усього світу, це особливий символ Олімпіади», — заявив Бах.

Він додав, що знає позицію України.