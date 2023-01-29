Президент Зеленський написав листа президенту Макрону через можливий допуск російських спортсменів на Олімпіаду в Парижі

Президент України Володимир Зеленський написав листа своєму французькому колезі Емманюелю Макрону через можливий допуск російських спортсменів на Олімпійські ігри, які відбудуться в Парижі у 2024 році.
Про це Зеленський повідомив у відеозверненні 29 січня.
«На тлі постійних російських терористичних ударів по наших містах, на тлі постійних російських штурмів, які намагаються не залишити жодної цілої стіни, навіть шокує, що доводиться переконувати міжнародних спортивних бюрократів відмовитись від будь-якої підтримки держави-терориста. Намагання Міжнародного олімпійського комітету повернути російських спортсменів на Олімпійські ігри — це намагання сказати всьому світу, ніби терор може бути чимось прийнятним, ніби можна заплющити очі на те, що росія робить з Херсоном, Харковом, Бахмутом, Авдіївкою. Сьогодні направив листа пану президенту Макрону з цього приводу й у продовження нашої розмови 24 січня», — зазначив Зеленський.
Він наголосив, що Україна, готуючись до Олімпіади, має бути впевненою, що росія не зможе використовувати її чи будь-яку іншу міжнародну спортивну подію для пропаганди агресії чи свого державного шовінізму.
- 25 січня стало відомо, що російським і білоруським спортсменам рекомендували брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі під нейтральним прапором. Водночас МОК перевірятиме кожного спортсмена на предмет дотримання правил Олімпійської хартії та Всесвітнього антидопінгового кодексу. Зокрема, від них вимагатимуть не підтримувати війну в Україні. У разі недотримання умов учасника усунуть. У відповідь на таку позицію Зеленський запросив голову Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха в Бахмут, щоб той зрозумів, що нейтральності не існує.
- Національний олімпійський комітет України розгляне можливість бойкоту літніх Олімпійських ігор — у разі, якщо російським та білоруським спортсменам дозволять повернутися на міжнародні спортивні арени до припинення агресії проти України.