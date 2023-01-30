Нардеп Олександр Трухін не зʼявився до суду. Адвокат заявив, що він займається «зміцненням обороноздатності» за кордоном

Народний депутат «Слуги народу» Олександр Трухін не зʼявився на засідання Вищого антикорупційного суду у справі про хабар 150 тисяч гривень після аварії.
Засідання суду відбувалось у понеділок, 30 січня. Адвокат зазначив, що причина відсутності його підзахисного поважна — він перебуває за кордоном у відрядженні, яке повʼязане «зі зміцненням обороноздатності країни». Адвокат передав у залі суду відповідні документи, але попросив суддів «з міркувань безпеки» не називати країну, до якої Трухін поїхав у відрядження, оскільки в залі були представники ЗМІ.
Відрядження триватиме з 30 січня до 12 лютого включно, але виїхав Трухін 27 січня. Документів про оформлення відрядження Трухіна адвокат не надав, бо їх немає, але запропонував принести їх на наступне засідання, яке запланували на 15 лютого. На тому ж засіданні вирішать питання щодо поважності причини відсутності Трухіна на засіданні 30 січня.
- 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася ДТП за участю Audi, в якому перебував депутат «Слуги народу», заступник голови бюджетного комітету Олександр Трухін. ЗМІ спочатку повідомляли, що саме він був винуватцем аварії та керував авто.
- 1 лютого 2022 року «Українська правда» оприлюднила відео з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика, який першим прибув на виклик про аварію. На записі з камери поліцейського видно, що Трухін пропонував гроші, намагався «піти в ліс» і хотів зателефонувати тодішньому главі МВС Денису Монастирському (там це заперечили). Також патрульний розповів, що Трухін та всі інші в авто були «готові» (пʼяні), але відмовилися проходити драгер.
- 7 вересня 2022 року Трухіну повідомили про підозру.