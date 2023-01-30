Нардеп Олександр Трухін не зʼявився до суду. Адвокат заявив, що він займається «зміцненням обороноздатності» за кордоном

Народний депутат «Слуги народу» Олександр Трухін не зʼявився на засідання Вищого антикорупційного суду у справі про хабар 150 тисяч гривень після аварії.

Засідання суду відбувалось у понеділок, 30 січня. Адвокат зазначив, що причина відсутності його підзахисного поважна — він перебуває за кордоном у відрядженні, яке повʼязане «зі зміцненням обороноздатності країни». Адвокат передав у залі суду відповідні документи, але попросив суддів «з міркувань безпеки» не називати країну, до якої Трухін поїхав у відрядження, оскільки в залі були представники ЗМІ.

Відрядження триватиме з 30 січня до 12 лютого включно, але виїхав Трухін 27 січня. Документів про оформлення відрядження Трухіна адвокат не надав, бо їх немає, але запропонував принести їх на наступне засідання, яке запланували на 15 лютого. На тому ж засіданні вирішать питання щодо поважності причини відсутності Трухіна на засіданні 30 січня.