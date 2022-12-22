Справу нардепа Трухіна, який пропонував хабар поліцейським, передали до суду

Справу нардепа від «Слуги народу» Олександра Трухіна, який пропонував хабар поліцейським, передали до суду. Він хотів втекти з місця ДТП.
Про це пише пресслужба НАБУ.
«Розслідування зазначеного факту розпочато 2 лютого 2022 року генеральним прокурором за матеріалами журналістського розслідування «Української правди», — йдеться в повідомленні.
Там зазначили, що дії нардепа кваліфікували за ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
- 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася ДТП за участю Audi, в якому перебував депутат «Слуги народу», заступник голови бюджетного комітету Олександр Трухін. ЗМІ спочатку повідомляли, що саме він був винуватцем аварії та керував авто. Поліція вважала, що автомобілем керував не Трухін, а Віктор Склема — помічник депутата Полтавської обласної ради та керівника місцевого осередку «Слуги народу» Фахраддіна Мухтарова, а Трухін, як і Мухтаров, був пасажиром.
- 1 лютого 2022 року «Українська правда» оприлюднила відео з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика, який першим прибув на виклик про аварію. На записі з камери поліцейського видно, що Трухін пропонував гроші, намагався «піти в ліс» і хотів зателефонувати главі МВС Денису Монастирському (там це заперечили). Також патрульний розповів, що Трухін та всі інші в авто були «готові» (пʼяні), але відмовилися проходити драгер.
- 24 серпня 2022 року помічнику депутата Полтавської облради Віктору Склемі, який їхав у машині з нардепом Трухіним і взяв на себе провину за ДТП, призначили 850 гривень штрафу.
- На початку вересня самому Трухіну оголосили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у 49 620 гривень.