Al Arabiya: Після атак на обʼєкти Ірану до МЗС викликали українського повіреного

Тимчасового повіреного у справах України в Тегерані викликали до Міністерства закордонних справ через коментарі українських офіційних осіб щодо атак на іранські обʼєкти.
Про це пише Al Arabiya.
Імовірно, це реакція на заяви радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка та речника Повітряних сил Юрія Ігната.
«Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам і співучасникам. Паніка в рф: нескінченна мобілізація, ППО в Москві, окопи на відстані 1 000 км, підготовка бомбосховищ. Вибухова ніч в Ірані: дронові та ракетні виробництва, нафтопереробка», — написав Подоляк 29 січня.
Ігнат назвав вибухи в Ірані наслідками його політики.
- 29 січня в Ірані сталася атака на оборонні підприємства в містах Ісфахан і Хой та на нафтохімічний завод у провінції Альборз. ЗМІ також повідомляли про атаку на завод, який виробляє дрони-камікадзе Shahed, проте згодом у мережі зʼявилися супутникові знімки, які не підтверджували руйнування виробництва.
- Газета The Wall Street Journal писала, що за атакою може стояти Ізраїль, а сам удар був завданий на тлі обговорень між США та Ізраїлем нових шляхів стримування ядерних і військових амбіцій Тегерану.
- У той же день, 29 січня, невідомі дрони вдарили по колоні з 25 вантажівок, що могли перевозити іранську зброю. Спочатку колона отримала попереджувальний удар, що дозволило водіям втекти до основної атаки. Знищені щонайменше шість вантажівок.