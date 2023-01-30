У Сирії безпілотники атакували колону вантажівок, які могли перевозити зброю з Ірану

На сході Сирії, в районі прикордонного міста Абу-Кемаль увечері 29 січня невідомі безпілотники атакували колону з 25 вантажівок, що могли перевозити іранську зброю. Знищені щонайменше шість вантажівок.
Al Arabiya пише, що атака сталася одразу після того, яка колона пройшла пункт пропуску «Аль-Каїм» (Ірак). Цей КПП контролюють іранські угруповання, підтримувані «Корпусом вартових ісламської революції». Спочатку колона отримала попереджувальний удар, що дозволило водіям втекти до основного удару.
The Times of Israel з посиланням на засновника порталу DeirEzzor24 пише, що удари також були завдані по місцю зустрічі іранських командувачів у районі Абу-Кемаля. Даних про загиблих чи постраждалих наразі немає.
Хто стояв за атаками — невідомо. Сирійські правозахисники стверджують, що дрони могли належати міжнародній коаліції, яку очолює США.
- Вважається, що Іран використовує маршрут через Ірак та Сирію, щоб постачати зброю ліванському угрупованню «Хезболла».
- 29 січня в Ірані сталася атака на оборонні підприємства в містах Ісфахан і Хой та на нафтохімічний завод у провінції Альборз. ЗМІ також повідомляли про атаку на завод, який виробляє дрони-камікадзе Shahed, проте згодом у мережі зʼявилися супутникові знімки, які не підтверджували руйнування виробництва.
- Газета The Wall Street Journal писала, що за атакою може стояти Ізраїль, а сам удар був завданий на тлі обговорень між США та Ізраїлем нових шляхів стримування ядерних і військових амбіцій Тегерану.