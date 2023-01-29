В Ірані дрони атакували військовий завод, а на НПЗ спалахнула пожежа

В іранській провінції Ісфахан стався потужний вибух на військовому заводі, що виробляє боєприпаси. Іранські державні ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони повідомили, що підприємство атакували безпілотники.
Про це пише Reuters.
«Один [із безпілотників] був збитий... протиповітряною обороною, а два інші потрапили до пасток ППО і вибухнули. На щастя, ця невдала атака не призвела до людських втрат і завдала незначних пошкоджень даху заводу», — цитують журналісти повідомлення Міністерства оборони Ірану.
Іранські медіа також повідомляють про атаку дронів на обʼєкти в містах Тебріз, Хамедан іКараджі.
Поблизу міста Тебріз у провінції Східний Азербайджан в Ірані спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі, повідомляє CNN.
За словами генерального директора управління кризовими ситуаціями Східного Азербайджану Мохаммада Бакера Ханбара, на місці працюють 25 пожежних машин.
- Уночі 11 квітня 2021 року в Ірані на підземному заводі в місті Натанзі сталася аварія. На ядерному обʼєкті, де збагачують уран, несподівано зникло світло. Іран заявив про терористичну атаку, а ЗМІ повідомляли, що завод атакували хакери за завданням ізраїльського Моссаду. Ізраїль офіційно не підтвердив і не спростував свою причетність.
- 10 квітня на заводі запустили нові центрифуги 164 IR-6 і 30 IR-5, які можуть швидше збагачувати уран. За запуском спостерігав президент Хасан Рухані. Він укотре заявив, що ядерна програма Ірану має виключно мирну мету і не спрямована на створення зброї.
- Пізніше виявилося, що аварія вивела з ладу понад тисячу центрифуг для збагачення й очищення урану, а також зруйнувала наземну енергосистему. Іран поклав відповідальність за аварію на Ізраїль.
- 29 грудня 2022 року Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що його країна може атакувати іранські ядерні обʼєкти за два-три роки.