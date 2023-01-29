The Wall Street Journal: По військовому заводу в Ірані безпілотниками вдарив Ізраїль

По військовому заводу в Ірані, імовірно, вдарив безпілотниками Ізраїль — оскільки США та Ізраїль шукають нові способи стримування ядерних та військових амбіцій Тегерану.

Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців та джерела, які знають про цю операцію.

Цей удар завдали тоді, коли ізраїльські та американські офіційні особи обговорюють нові способи боротьби з «дестабілізуючими діями» Ірану, який, зокрема, посилив свою військову співпрацю з росією. Про те, що до удару причетний Ізраїль, писало і видання Associated Press.

На записах очевидців видно момент вибуху на заводі військової промисловості в Ісфахані, 29 січня 2023 року. Reuters / «Бабель»

Офіційні особи Ірану заявили, що засоби протиповітряної оборони країни відбили спробу нападу трьох невеликих квадрокоптерів на завод з виробництва боєприпасів у місті Ісфахан. Іран заявив, що його засоби ППО збили один із безпілотників, а два інші вибухнули над складом, завдавши незначних пошкоджень даху.

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахян назвав вибух боягузливим ударом. Ізраїльські військові відмовилися від коментарів.