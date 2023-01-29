AP: За вибухами на військовому заводі в Ірані може стояти Ізраїль

По військовому заводу в Ірані, імовірно, вдарили ізраїльські безпілотники, пише Associated Press. В Ізраїлі поки не коментували цю інформацію.

Це сталося на тлі напруження через ядерну програму Тегерану. У листопаді Іран почав збагачувати уран до 60% на ядерному обʼєкті у Фордо і планує подальше розширення ядерних потужностей. Це може відкрити країні шлях до створення ядерної зброї.

Велика Британія, Франція та Німеччина засудили ядерні плани Ірану і назвали їх викликом глобальній системі нерозповсюдження.