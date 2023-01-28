Український криголам «Ноосфера» прибув на станцію «Академік Вернадський»

Український науково-дослідний криголам «Ноосфера» дістався антарктичної станції «Академік Вернадський» для великого її ремонту.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

«Для нас це можливість нарешті побачитися зі своїми колегами та співвітчизниками після 10 місяців зимівлі, а також отримати гостинці з дому. А ще це початок дуже відповідальної роботи — великого ремонту на станції», — зауважив керівник 27-ї української антарктичної експедиції Юрій Отруба.

«Ноосфера» доправила до станції вантажі та команду українських технічних фахівців. У найближчі кілька місяців вони мають модернізувати станції, аби була можливою наступна зимівля. Йдеться про заміну системи опалення та роботи з заземлення дизельної й головної будівлі станції.

Після розвантаження судно вирушить до чилійського порту Пунта-Аренас, щоб забезпечити в подальшому переміну річних експедицій на «Вернадському».