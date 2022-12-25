Українське науково-дослідне судно «Ноосфера» розпочало другий антарктичний сезон

Український криголам «Ноосфера» розпочинає свій другий антарктичний сезон під синьо-жовтим прапором.
Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.
Напередодні, 24 грудня, флагман українського науково-дослідного флоту на чолі з Павлом Панасюком вирушив із Кейптауна (Південно-Африканська Республіка) в Антарктику. Ця експедиція є спільною з польськими колегами.
Спершу «Ноосфера» вирушить до польської антарктичної станції «Арцтовський», яка розташована на острові Кінг Джордж, а далі — на українську станцію «Академік Вернадський». Туди флагман доправить вантажі й команду технічних спеціалістів, які мають завершити модернізацію інфраструктури української станції.
Очікується, що криголам дістанеться «Вернадського» до кінця січня.
- У 2021 році стало відомо, що Україна купить британський криголам James Clark Ross. Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий розповідав, що James Clark Ross дістанеться Україні за $5 мільйонів, хоча початкова ціна сягала $10 мільйонів. Окремо доведеться платити за доставку криголама та його дообладнання. У серпні Україна купила James Clark Ross, а у жовтні він прибув до Одеси.
- 29 жовтня Україна дала нову назву британському криголаму — «Ноосфера». Нова назва судна влучно відображає вчення видатного українського науковця Володимира Вернадського.