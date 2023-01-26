Канада передасть Україні чотири бойові танки Leopard 2

Міністр оборони Канади Аніта Ананд заявила, що її країна відправить в Україну чотири танки Leopard 2.
Про це пише Global News.
Кілька військових Збройних сил Канади навчатимуть українців керувати цими машинами. Танки готові до бою, їх розгорнуть протягом найближчих тижнів, зазначила Аніта Ананд.
За словами президента США Джо Байдена, європейські союзники погодилися надіслати Україні достатньо танків для оснащення двох танкових батальйонів — загалом 62 одиниці.
Leopard — це німецький основний бойовий танк. Його виробляють з 1965 року, тоді ще була версія Leopard 1. Його основними перевагами були вогнева потужність і маневреність. Через це Leopard 1 був слабо броньований та витримував лише постріли зі слабких гармат або великокаліберних кулеметів.
- 25 січня Німеччина офіційно погодилася передати Україні танки Leopard і надала дозвіл на це іншим країнам, а президент США Джо Байден оголосив про рішення передати Україні 31 танк M1 Abrams і необхідні запчастини для підтримки танків на полі бою.
- Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам підтвердив, що його країна відправить танки Leopard в Україну.
- Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його країна готова негайно передати Україні 30 танків Т-72, якщо їх замінять західними танками. Також Словаччина готова обговорити передачу українцям своїх винищувачів МіГ-29.