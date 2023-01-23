«Укренерго»: Дефіцит потужності в енергосистемі зріс через холод, у пʼяти областях почали аварійні відключення

У компанії «Укренерго» повідомили, що дефіцит потужності в енергосистемі почав зростати через холодну погоду. Через це почали аварійні відключення світла в пʼяти областях.
Про це пише компанія у своєму Telegram-каналі.
«Споживання електроенергії: більше, ніж у неділю, що повʼязано з початком робочого тижня, а також поступовим зниженням температури по всій Україні. У звʼязку з цим зріс дефіцит потужності», — зазначили там.
Через це з самого ранку ліміти перевищені в пʼяти областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській. Там почали аварійні відключення.
Водночас «Укренерго» вдалося відновити одну з ліній 330 кВ на південному сході країни.
- Через російські ракетні атаки на енергоінфраструктуру в Україні є значний дефіцит електроенергії. Україні доводиться тестувати експорт електроенергії з Європи, але голова комітету Верховної Ради з питань енергетики каже, що це забезпечить менше ніж 10% від потреб.
- У кінці листопада стало відомо, що «Укренерго» і керівництво Одеської області ведуть переговори з Karpowership про оренду плавучих електростанцій. Обговорювали розміщення станцій поблизу Одеси, але гарантій щодо їхньої безпеки ніхто надати не зміг.