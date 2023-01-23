«Укренерго»: Дефіцит потужності в енергосистемі зріс через холод, у пʼяти областях почали аварійні відключення

У компанії «Укренерго» повідомили, що дефіцит потужності в енергосистемі почав зростати через холодну погоду. Через це почали аварійні відключення світла в пʼяти областях.

Про це пише компанія у своєму Telegram-каналі.

«​​Споживання електроенергії: більше, ніж у неділю, що повʼязано з початком робочого тижня, а також поступовим зниженням температури по всій Україні. У звʼязку з цим зріс дефіцит потужності», — зазначили там.

Через це з самого ранку ліміти перевищені в пʼяти областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській. Там почали аварійні відключення.

Водночас «Укренерго» вдалося відновити одну з ліній 330 кВ на південному сході країни.