Голова енергокомітету Ради: Україна за рахунок імпорту може забезпечити менше ніж 10% потреби в електроенергії

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив в ефірі телемарафону, що Україна може забезпечити за рахунок імпорту менше ніж 10% потреби в електроенергії.

За його словами, у години пік Україна споживає приблизно 16 тисяч МВт, а імпортувати здатна лише 10% від цього показника. Тому, каже Герус, імпортом закрити потреби країна не зможе.

За його словами, імпорт електроенергії наразі є одним зі стабілізаційних чинників у періоди її дефіциту та може скорочувати періоди відключення світла, проте повністю не вирішує проблеми відключень.

Як пише Інтерфакс-Україна, раніше голова голова «Укренерго» Володимир Кудрицький казав, що максимальний ліміт імпорту електроенергії з Європи зараз становить 500 МВт, проте ще потрібно запускати спеціальний механізм. Він просив на зустрічі з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон підняти цей ліміт до 1 500 МВт.