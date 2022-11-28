Україна провела тестовий імпорт електроенергії з Румунії

Державний енерготрейдер АТ «Енергетична компанія України» 27 листопада провів тестовий імпорт електроенергії з Румунії. Такі поставки потрібні для перевірки технічної можливості імпорту з Європи в разі необхідності.
Про це пише Укрінформ з посиланням на пресслужбу компанії.
ЕКУ в тестовому режимі імпортував некомерційні обсяги електроенергії потужністю 1 МВт протягом двох годин — о 9:00 та 14:00. У компанії наголосили, що такий імпорт може стати додатковим інструментом стабілізації української енергосистеми.
Перший раз ЕКУ тестово імпортувала електроенергію зі Словаччини 27 жовтня, а другий раз — 19 листопада. Це відбулося після дефіциту в енергосистемі через російські ракетні атаки.
- За цей час обʼєднана енергосистема України зазнала сімох масованих ракетних атак — 10, 11, 17, 22 жовтня та 2,15, 23 листопада. Остання була націлена і на об’єкти атомних станцій. Їх вдалося підключити до енергосистеми лише 25 листопада.
- 27 листопада президент попередив, що росія на цьому тижні готує новий ракетний удар.