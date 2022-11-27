Ворог готує нові удари. Президент Зеленський попередив про важкий тиждень

Російські війська готують нові удари по Україні, заявив у зверненні президент Володимир Зеленський, маючи на увазі загрозу ракетних атак.
«Тиждень, що починається, може бути таким же складним, як і цей, що минає. Наші сили оборони готуються. Вся держава готується. Всі сценарії опрацьовуємо, зокрема з нашими партнерами», — сказав президент.
Він додав, що росія намагається використати холод проти українців.
Також Зеленський заявив, що наразі на фронті важка ситуація на Донеччині. Генштаб повідомляв, що росіяни намагаються наступати на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
- За цей час обʼєднана енергосистема України зазнала сімох масованих ракетних атак — 10, 11, 17, 22 жовтня та 2,15, 23 листопада. Остання була націлена і на об’єкти атомних станцій. Їх вдалося підключити до енергосистеми лише 25 листопада.
- Станом на 27 листопада в енергосистемі країни досі є дефіцит потужності, проте 80% потреб споживання електрики вже забезпечено.