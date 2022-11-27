«Укренерго» забезпечило 80% потреб споживання електрики. У системі все ще є дефіцит потужності

Станом на 11:00 виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання, з них близько 10% споживає критична інфраструктура.

Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

За таких умов обленерго мають всі можливості рівномірно чергувати обмеження споживачів. У містах тривають стабілізаційні відключення, оскільки зараз наявний 20% дефіцит потужності.

«Сьогодні кожен українець, в будинок якого повернулося світло, може допомогти швидше повернути його іншим, ощадливо використовуючи електроенергію. Це дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених обʼєктів, які ускладнюються з кожною наступною ракетною атакою», — зазначає компанія.