«Укренерго» забезпечило 80% потреб споживання електрики. У системі все ще є дефіцит потужності

Станом на 11:00 виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання, з них близько 10% споживає критична інфраструктура.
Про це повідомила пресслужба «Укренерго».
За таких умов обленерго мають всі можливості рівномірно чергувати обмеження споживачів. У містах тривають стабілізаційні відключення, оскільки зараз наявний 20% дефіцит потужності.
«Сьогодні кожен українець, в будинок якого повернулося світло, може допомогти швидше повернути його іншим, ощадливо використовуючи електроенергію. Це дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених обʼєктів, які ускладнюються з кожною наступною ракетною атакою», — зазначає компанія.
- Від 10 жовтня росіяни випустили по території України майже 600 ракет. За цей час обʼєднана енергосистема України зазнала семи масованих ракетних атак — 10, 11, 17, 22 жовтня та 2,15, 23 листопада.