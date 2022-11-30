Україна хоче орендувати плавучі електростанції. Ведуться переговори

Компанія «Укренерго» і керівництво Одеської області ведуть переговори з турецькою компанією Karpowership про оренду плавучих електростанції.

Про це в інтерв’ю Nikkei розповіла топменеджерка компанії Зейнеп Харезі.

Україна хоче орендувати три енергобаржі загальною потужністю 300 МВт і розмістити їх поблизу Одеси. Окрім комерційних і технічних параметрів, сторони обговорюють безпеку суден. За словами Харезі, пропонується механізм схожий із зерновою угодою. Для цього може знадобитися посередництво ООН.

«Залежно від потреб і погоджень, ми могли б зробити це до кінця року. Судна готові, ми можемо розгорнути їх за три тижні», — сказала Харезі.