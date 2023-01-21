«Укренерго»: Дефіцит потужності в енергосистемі лишається суттєвим, один енергоблок вивели на аварійний ремонт

У компанії «Укренерго» повідомили, що дефіцит потужності в енергосистемі лишається суттєвим. Споживання в Україні сьогодні очікується на такому ж рівні, як учора.
Про це пише компанія в Telegram-каналі.
Там розповіли, що один із блоків на тепловій електростанції вивели в аварійний ремонт. Через це зменшилися загальні обсяги виробництва електроенергії.
«Через зменшення загального виробництва електроенергії до всіх обленерго доведені знижені ліміти споживання на всю добу», — зазначили там.
- Через російські ракетні атаки на енергоінфраструктуру в Україні є значний дефіцит електроенергії. Україні доводиться тестувати експорт електроенергії з Європи, але голова комітету Верховної Ради з питань енергетики каже, що це забезпечить менше ніж 10% від потреб.
- У кінці листопада стало відомо, що «Укренерго» і керівництво Одеської області ведуть переговори з Karpowership про оренду плавучих електростанцій. Обговорювали розміщення станцій поблизу Одеси, але гарантій щодо їхньої безпеки ніхто надати не зміг.