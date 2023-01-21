«Укренерго»: Дефіцит потужності в енергосистемі лишається суттєвим, один енергоблок вивели на аварійний ремонт

У компанії «Укренерго» повідомили, що дефіцит потужності в енергосистемі лишається суттєвим. Споживання в Україні сьогодні очікується на такому ж рівні, як учора.

Про це пише компанія в Telegram-каналі.

Там розповіли, що один із блоків на тепловій електростанції вивели в аварійний ремонт. Через це зменшилися загальні обсяги виробництва електроенергії.

«Через зменшення загального виробництва електроенергії до всіх обленерго доведені знижені ліміти споживання на всю добу», — зазначили там.