В енергосистемі України зменшився дефіцит електрики. Але ситуація залишається скрутною

В енергосистемі України вперше за довгий час скоротився дефіцит потужності.

Про це йдеться в ранковому зведенні компанії.

Виробництво електроенергії збільшилось завдяки тому, що закічився ремонт одного з блоків ТЕЦ. Також трохи збільшилась генерація на інших теплоелектроцентралях, гідроелектростанціях і відновлювальних джерелах енергії.

«Дефіцит потужності знизився, але він досі суттєвий. У вечірній пік генерація може покрити трохи більше ніж три четверті споживання», — зазначають у компанії.

Брак потужності в енергосистемі України має дві причини: окупація росією багатьох електростанцій на сході та півдні країни та удари росіян по станціях на вільній території.

Енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БпЛА по енергообʼєктах.

Понад 10 ГВт основних встановлених потужностей зараз недоступні українській енергосистемі та перебувають під контролем ворога. Серед них — найбільша в Україні атомна станція в Енергодарі, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС і Каховська ГЕС.

Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також розташовані більшість вітрових і сонячних електростанцій.