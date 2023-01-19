Актору Алеку Болдвіну висунуть звинувачення у ненавмисному вбивстві операторки Галини Гатчинс

Голлівудському актору Алеку Болдвіну висунуть звинувачення у ненавмистному вбивстві операторки Галини Гатчинс. Він застрелив жінку під час зйомок фільму «Іржа» (Rust).

Про це повідомляє BBC.

Такі ж звинувачення висунуть відповідальній за зброю на знімальному майданчику Ханні Гутьєррес-Рід.

«Актору та продюсеру Алеку Болдвіну та зброяру Ханні Гутьєррес-Рід буде предʼявлене звинувачення в ненавмисному вбивстві за двома пунктами», — йдеться в заяві окружного прокурора Санта-Фе Мері Кармак-Алтвіс. Чоловік пані Галини Гатчинс, Метью, заявив, що підтримує це рішення.

Обом загрожує до 18 місяців вʼязниці та штраф у розмірі $5 тисяч. Прокуратура повідомила, що Болдвіна та Гутьєррес-Рід судитимуть присяжні.

Під час стрілянини на зйомках також отримав поранення кінорежисер Джоел Соуза, однак прокуратура заявила, що звинувачень щодо цього не висуватимуть.

Адвокат Алека Болдвіна Люк Нікас назвав рішення про звинувачення «жахливою судовою помилкою».

«У містера Болдвіна не було підстав вважати, що бойова куля була в пістолеті або десь на знімальному майданчику. Він покладався на професіоналів, з якими працював, які запевнили його, що в пістолеті немає бойових набоїв. Ми будемо боротися з цими звинуваченнями і переможемо», — сказав адвокат.

Адвокат Ханни Гутьєррес-Рід заявив, що звинувачення проти його клієнтки є результатом «дуже помилкового розслідування та неточного розуміння всіх фактів».