Актор Алек Болдвін уклав мирову з родиною застреленої ним операторки Галини Гатчинс

Голлівудський актор Алек Болдвін досяг мирової угоди з родиною операторки Галини Гатчинс, яку він застрелив на зйомках стрічки «Іржа».

Про це повідомляє Deadline.

За угодою чоловік Гатчинс посяде посаду виконавчого продюсера фільму, зйомки якого відновлять у січні наступного року. Якщо цю угоду затвердить суд, справу проти актора закриють.

«Мені нецікаво брати участь у взаємних звинуваченнях чи приписуванні провини продюсерам або містеру Болдвіну. Усі ми вважаємо, що смерть Галини була жахливим нещасним випадком. Я вдячний, що продюсери та спільнота зібралися разом, щоб віддати належне останній роботі Галини», — заявив чоловік загиблої Метью Гатчинс.