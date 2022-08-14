ФБР: Пістолет, з якого актор Алек Болдвін убив операторку Галину Гатчинс, не міг вистрелити випадково

Федеральне бюро розслідувань встановило, що пістолет зі зйомок фільму «Іржа», з якого голлівудський актор Алек Болдвін застрелив операторку Галину Гатчинс, не міг вистрілити без натискання на спусковий гачок. Раніше актор стверджував, що постріл стався випадково.

Про це пише видання Deadline.

Слідчий експеримент показав, що навіть зі зведеним курком і при ударі по револьверу F.lli Pietta він не міг вистрілити без втручання стрільця. «Зі зведеним на чверть або навіть наполовину курком пістолет не можна було змусити стріляти без натискання на спусковий гачок», — йдеться у звіті ФБР.

У грудні 2021 року в інтервʼю Болдвін заявив, що вважав, ніби пістолет заряджений холостими патронами, і наголосив, що не натискав на спусковий гачок, а постріл стався випадково.