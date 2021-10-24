Поліція підозрює двох осіб у смерті операторки, яка загинула від кулі актора Болдвіна

У центрі розслідування обставин смертельного інциденту під час зйомок фільму за участі Алека Болдвіна опинилося двоє осіб — експертка, яка готувала зброю для актора, та асистент пораненого режисера.

Про це повідомляє Los Angeles Times.

Саме асистент режисера Дейв Голлс передав Болдвіну зброю, з якої було поранено режисера Джоела Соузу та операторку Галину Гатчинс. Для останньої постріл став смертельним.

Згідно з попереднім звітом поліції, експертка Ганна Ґутьєррес-Рід підготувала зброю до зйомок, а Дейв Голлс передав її актору, запевнивши у тому, що вона не заряджена бойовими патронами. Тобто Голлс «не знав про те, що зброя насправді була заряджена бойовими патронами», йдеться у звіті поліції.

Крім того, за даними видання, за кілька годин до стрілянини на майданчику панувало напруження через те, що шестеро членів знімальної групи скаржилися на умови праці. Серед тих, хто вимагав кращих умов роботи, була й застрелена Галина Гатчинс.