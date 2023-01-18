США виділять $125 мільйонів на матеріали для бригад, які ремонтують енергоінфраструктуру після ударів росіян

Сполучені Штати виділять $125 мільйонів на матеріали, які допоможуть ремонтним бригадам в Україні усувати наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє Associated Press.

За словами очільниці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманти Пауер, кошти спрямують на закупівлю резервного живлення для систем водопостачання та централізованого теплопостачання Києва. Фінансування також допоможе поповнити запаси газових турбін, трансформаторів та іншого енергетичного обладнання.