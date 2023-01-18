У Дніпрі безвісти зниклими залишаються 17 людей. Невпізнані 12 тіл і фрагментів

У Дніпрі безвісти зниклими залишаються 17 людей, 12 тіл і фрагментів не впізнали.

Про це в ефірі телемарафону заявила радниця голови Дніпропетровської ОВА Наталія Бабаченко.

«Рятувальна операція завершилася вчора. Наразі російська ракета забрала 45 життів. 12 тіл і фрагментів тіл ще не ідентифіковані. За цю добу впізнали лише трьох людей. 17 людей залишаються зниклими безвісти — зрозуміло, що вони можуть бути серед тих, кого ще не впізнали», — зазначила Бабаченко.

За її словами, також зросла кількість поранених — напередодні ввечері по медичну допомогу звернулася 80-річна жінка. Тепер поранених через влучання російської ракети стало 80. У лікарнях залишаються 25 людей, із них троє дітей.