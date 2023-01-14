У Дніпрі окупанти влучили в багатоквартирний будинок. Загинули пʼятеро людей, розбір завалів триває

У Дніпрі росіяни поцілили в багатоквартирний будинок. Під завалами перебувають люди.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, у будинку обвалився щонайменше один підʼїзд. На місці працюють аварійні та рятувальні служби.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про щонайменше десятьох поранених, двоє з яких — діти. Троє постраждалих перебувають у важкому стані.

Станом на 16:20 у зруйнованому підʼїзді девʼятиповерхового житлового будинку врятували 15 людей. Про це повідомив заступник керівника ОП.

За словами мера міста Бориса Філатова, увесь район знеструмлений та відключений від систем життєзабезпечення.

Станом на 17:15 у лікарнях Дніпра перебувають 18 поранених після удару по девʼятиповерхівці, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. Згодом він повідомив, що двоє людей загинули. Кількість поранених зросла до 27, серед них шестеро дітей.

О 17:39 голова ОВА повідомив, що кількість загиблих зросла до пʼяти.

Станом на 17:50 врятовані 20 людей, зокрема троє дітей, повідомив Кирило Тимошенко.

Станом на 18:28 кількість поранених зросла до 39, повідомив Валентин Резніченко.

Зокрема, від російської атаки постраждали семеро дітей, найменшому — три роки. Усі діти в лікарні, 9-рiчна дiвчинка у важкому стані.