Пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару у Дніпрі завершено — під завалами знайшли 44 тіла

Також до поліції надійшло 47 повідомлень про безвісти зниклих, з яких 23 людини встановили загиблими, а чотирьох вдалося ідентифікувати в лікарнях.

14 січня росія масовано атакувала Україну ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 38 ракет різних типів.

Сили протиповітряної оборони знищили 25 із них. Одна з крилатих ракет Х-22 влучила в багатоповерхівку у Дніпрі. У Повітряних силах ЗСУ підкреслили, що наразі не здатні збивати ракети цього типу, а попередні повідомлення про нібито «збиття» Україною Х-22 були неправдивими.