Повітряні сили: Росія атакувала Україну 38 ракетами різних типів. Сили ППО знищили 25 із них

Під час масованого ракетного удару 14 січня росія атакувала Україну 38 ракетами. Сили протиповітряної оборони знищили 25 із них.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Близько 13:00 росіяни пустили крилаті ракети Х-101/Х-555 із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95мс із району Каспійського моря та ракети «Калібр» з надводних кораблів і підводних човнів з акваторії Чорного моря. Загалом на Україну спрямували 23 крилаті ракети повітряного та морського базування.

Також росіяни здійснили 5 пусків керованих авіаційних ракет Х-59 із винищувачів Су-35.

Із пʼяти дальніх бомбардувальників Ту-22м3 окупанти випустили пʼять крилатих ракет Х-22, одна з них влучила в багатоповерхівку у Дніпрі.

Станом на 18:30 14 січня Сили протиповітряної оборони знищили 25 із 38 ракет різних типів. Зокрема, 18 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101/Х-555 і «Калібр», сім керованих авіаційних ракет Х-59.

На сході та півдні країни протиповітряний бій триває. Ворог продовжує атакувати літаками тактичної авіації. Росіяни випустили ще пʼять керованих авіаційних ракет Х-59, чотири з яких збили Сили ППО.