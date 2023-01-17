Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 44

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару у Дніпрі зросла до 44.
Про це повідомив мер міста Борис Філатов.
О 09:46 із-під завалів зруйнованого житлового будинку на четвертому поверсі дістали тіло загиблої дитини. Наразі травмовано 79 людей, зокрема 16 дітей, і врятовано 39, серед них шість дітей.
- 14 січня росія масовано атакувала Україну ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 38 ракет різних типів.
- Сили протиповітряної оборони знищили 25 із них. Одна з крилатих ракет Х-22 влучила в багатоповерхівку у Дніпрі. У Повітряних силах ЗСУ підкреслили, що наразі не здатні збивати ракети цього типу, а попередні повідомлення про нібито «збиття» Україною Х-22 були неправдивими.