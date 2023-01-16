Кількість загиблих від удару російської ракети по багатоповерхівці в Дніпрі зросла до 35 людей. Ще стільки ж досі вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, пошукова операція в місті триває вже 40 годин. Уночі рятувальники дістали з-під завалів тіла кількох загиблих.

Наразі пошук людей продовжується. Доля 35 людей невідома.

Водночас рятувальники врятували 39 людей. 75 людей отримали поранення.