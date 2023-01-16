Кількість загиблих від удару російської ракети по багатоповерхівці в Дніпрі зросла до 35 людей. Ще стільки ж досі вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, пошукова операція в місті триває вже 40 годин. Уночі рятувальники дістали з-під завалів тіла кількох загиблих.
Наразі пошук людей продовжується. Доля 35 людей невідома.
Водночас рятувальники врятували 39 людей. 75 людей отримали поранення.
- 14 січня росія масовано атакувала Україну ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 38 ракет різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 25 із них. Одна з крилатих ракет Х-22 влучила в багатоповерхівку в Дніпрі.
- У Повітряних силах ЗСУ підкреслили, що наразі не здатні збивати ракети цього типу, а попередні повідомлення про нібито «збиття» Україною Х-22 були неправдивими.