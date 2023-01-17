Премʼєр Нідерландів Марк Рютте заявив про намір передати Україні ЗРК Patriot

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив президенту США Джо Байдену, що Нідерланди запропонують Україні зенітно-ракетні системи Patriot.

Про це пише Reuters.

За його словами, Нідерланди приєднаються до Сполучених Штатів і Німеччини та відправлять системи Patriot в Україну.

«Я вважаю, що важливо, щоб ми приєдналися до цього, і я також обговорював це сьогодні вранці з Олафом Шольцем з Німеччини», — сказав Рютте.

Байден відповів, що з нетерпінням чекає розмови про зміцнення ланцюжка поставок, а також подякував Рютте за стійку підтримку України.