Міністерство оборони Німеччини: Наступна зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться 20 січня

Нова зустріч коаліції партнерів України у форматі «Рамштайн» відбудеться 20 січня. Це буде восьма зустріч у такому форматі.
Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини.
Так, у рамках підготовки до наступного засідання міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт провела телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Вони обговорили поточну воєнну ситуацію в Україні та способи координації подальшої військової підтримки України, зокрема щодо бойових машин піхоти та зенітно-ракетного комплексу Patriot.
Зустрічі у форматі «Рамштайн» — серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, на яких обговорюють потреби України у зброї та питання підтримки України після закінчення війни. Зустрічі отримали назву за місцем проведення першої — на базі Повітряних сил США «Рамштайн» у Німеччині.
- 4 січня 2023 року Франція оголосила про передачу Україні легких колісних танків AMX-10RC. Наступного дня стало відомо, що США і Німеччина готують до передачі ЗСУ БМП M2 Bradley і Marder. Німеччина погодилася надати ще одну батарею зенітно-ракетних комплексів Patriot.
- Politico писало, що згода США і Німеччини передати Україні бойові машини піхоти відкриває шлях до майбутніх поставок танків Abrams і Leopard.