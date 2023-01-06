Politico: США передадуть Україні зенітні ракети Sea Sparrow

США в наступному пакеті військової допомоги вперше передадуть Україні зенітні ракети RIM-7 Sea Sparrow.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Україна отримає ракети наземного базування з радіолокаційним наведенням, які призначені для перехоплення літаків чи крилатих ракет. Джерела кажуть, що українським військовим вдалося переобладнати свої зенітно-ракетні комплекси «Бук» радянського виробництва під пуски Sea Sparrow. Кількість ракет та їхня точна модифікація наразі невідомі.

Видання зазначає, що наземний варіант Sea Sparrow має на озброєнні лише Тайвань. Військово-морські сили США та близькі союзники використовують корабельну версію.

Також джерела Politico кажуть, що згода США і Німеччини передати Україні бойові машини піхоти відкриває шлях до майбутніх поставок танків Abrams і Leopard.