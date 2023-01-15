Удар по Дніпру: кількість загиблих зросла до 29, доля понад 40 людей — невідома

Внаслідок ракетного удару росіян по багатоповерхівці в Дніпрі загинули 29 людей, 73 людини поранені.
Про це «Бабелю» повідомив представник Державної служби з надзвичайних ситуацій.
З-під завалів вдалося дістати 39 мешканців, з них шестеро дітей. Доля ще 41 людини невідома. Рятувальники зосередилися на розборі завалів шостого поверху зруйнованого підʼїзду. Роботи тривають вже понад добу і триватимуть далі.
- 14 січня росія масовано атакувала Україну ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 38 ракет різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 25 із них. Одна з крилатих ракет Х-22 влучила в багатоповерхівку в Дніпрі.
- У Повітряних силах ЗСУ підкреслили, що наразі не здатні збивати ракети цього типу, а попередні повідомлення про нібито «збиття» Україною Х-22 були неправдивими.