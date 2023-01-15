Кількість загиблих людей від удару російської ракети в Дніпрі зросла до 18. Ще понад 40 людей досі шукають

Кількість загиблих від удару російської ракети в Дніпрі зросла до 18 людей. Водночас доля понад 40 людей досі лишається невідомою.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
«На ранок маємо 18 людей, вбитих російською ракетою у власному будинку в Дніпрі. 73 поранені — понад 40 з них у лікарнях, четверо в реанiмацiї — важкі», — зазначив він.
За його словами, удар по будинку зруйнував 72 квартири і ще 230 — пошкодив. Пожежники досі гасять деякі осередки пожеж.
Наразі триває демонтаж зруйнованих конструкцій будинку. Уже вивезено майже 3 500 тонн уламкiв.
- 14 січня росія масовано атакувала Україну ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 38 ракет різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 25 із них. Одна з крилатих ракет Х-22 влучила в багатоповерхівку в Дніпрі.