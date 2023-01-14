«Продовжимо надавати допомогу». Білий дім засудив масовану атаку росії по Україні

Сполучені Штати Америки засуджують масовану атаку росії на Україну 14 січня.

Про це повідомляє CNN.

«Ці удари є ще одним прикладом жорстокої та варварської війни, яку веде росія, атакуючи критично важливу інфраструктуру України, яка забезпечує світлом і теплом українське цивільне населення», — йдеться в заяві речника Ради національної безпеки США Джейка Саллівана.

Він додав, що Сполучені Штати продовжать допомагати Україні у війні проти росії.

«Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні те, що їй необхідно для самооборони, включно із системами протиповітряної оборони, разом із нашими союзниками та партнерами. І ми продовжуватимемо нашу роботу, щоб притягнути російські сили до відповідальності за їхні воєнні злочини та звірства. Росія продовжує недооцінювати силу та рішучість українського народу, і ці останні спроби його деморалізувати знову зазнають краху», — сказав Салліван.